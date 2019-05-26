Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ в День независимости

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в воскресенье уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!". Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"В первую очередь, я хочу поздравить всех с сегодняшним днем. Наши предки боролись за этот день, однако борьба за независимость продолжается и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку", - цитирует Первый канал Рижвадзе.

Несколько лет в Батуми по инициативе министерства образования Аджарии проводится международный фольклорный фестиваль. Мероприятие открывается шествием. В этом году впервые в нем принимает участие детский ансамбль из Ростова. Ансамбль прибыл в Батуми по приглашению минобразования. Официальный комментариев по поводу своей отставки Шамилишвили пока не делала.

День независимости Грузии - национальный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. Именно в этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.