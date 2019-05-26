Нил Ушаков: выборы в ЕП показали, что у идеи согласия в Латвии много сторонников

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Результаты выборов в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись в Латвии в субботу, показали, что у идеи согласия в республике много сторонников. Такое мнение в воскресенье высказал Нил Ушаков - лидер представляющей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партии "Согласие", которая по итогам выборов может получить в ЕП два депутатских мандата.

"Два мандата! Спасибо! У идеи согласия в Латвии есть сторонники и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично", - написал в своем Facebook отстраненный от должности мэра Риги Ушаков, который баллотировался первым номером от списка "Согласия" на выборах в ЕП.

"Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой - и те, кто будут работать в Европарламенте, и те, кто работают в Сейме [парламенте], и те, кто работают в Рижской думе. Подвести людей, которые поддерживают ценности согласия, мы не имеем никакого права. И у нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний", - добавил он.

Политик указал, что попытки демонизировать партию "Согласие", ее политиков и ценности провалились. "Последние месяцы делалось все, чтобы само слово согласие стало вызывать у людей ненависть. Потоки лжи со стороны ряда крупнейших СМИ, государственное и полицейское давление. Даже партию клон с названием "Новое согласие" создали, не помогло", - отметил он.

Ушаков также выразил благодарность избирателям за оказанное на выборах в ЕП доверие и поддержку. "Хочу сказать спасибо своей команде, которая несмотря на фантастическое давление не дрогнула и продолжила борьбу. С такой командой можно и нужно будет сворачивать горы. Вместе мы их свернем, а обещания данные избирателям - выполним", - подчеркнул он.

Выборы в ЕП

Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах государств. В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах в ЕП от страны было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. На выборах работали 998 участков - 954 на территории Латвии и еще 44 за рубежом.

Явка избирателей на выборах в ЕП в Латвии составила 33,51% - свои голоса отдали чуть более 473 тыс. граждан. Предварительные официальные результаты выборов будут объявлены в полночь с 26 на 27 мая, когда голосование завершится во всех странах - участницах Евросоюза.

По данным местного информагентства LETA, наибольшее число голосов на выборах в ЕП в Латвии набрала возглавляющая нынешнее правительство страны партия "Новое Единство" - 26,2%. Второе место с поддержкой порядка 17,5% избирателей занимает "Согласие", а третье - коалиционное национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" с 16,4%. Еще 12,4% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития/За!", 6,3% - не представленную в Сейме партию "Русский союз Латвии" (РСЛ), а 5,3% - оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян.

Агентство также отмечает, что по два депутатских мандата в ЕП могут получить "Новое Единство", "Согласие" и нацблок, а по одному - "Для развития/За!" и РСЛ.