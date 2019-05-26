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Ситуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе

СМИ: скандальное видео с вице-канцлером Австрии купила и передала СМИ арт-группа из ФРГ

По данным телеканала ZDF, запись была приобретена у лиц, причастных к ее производству

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Немецкая арт-группа "Центр политической красоты" играла ключевую роль в публикации скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил в воскресенье телеканал ZDF.

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Его менеджер сослался на участника проекта, в рамках которого использовались скрытые камеры. Согласно этим данным, арт-группа приобрела видео у лиц, причастных к его производству, и впоследствии передала журналу Spiegel и газете Suddeutsche Zeitung, которые и опубликовали материал.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В результате в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.

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АвстрияГерманияСитуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
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