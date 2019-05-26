AFP: в Ираке троих французов приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ

ТАСС, 26 мая. Трое французов приговорены в воскресенье к смертной казни в Ираке за принадлежность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник в Багдаде.

Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Мачу были задержаны в Сирии арабо-курдскими формированиями, которые вели борьбу с ИГ. В феврале задержанные были отправлены в Ирак вместе с еще девятью французами.

У осужденных есть 30 дней для подачи апелляции.