Литва избирает президента и голосует за депутатов Европарламента

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Избирательный марафон текущего года завершается в Литве. Вслед за состоявшимися в марте муниципальными выборами граждане республики в воскресенье голосуют во втором туре выборов президента страны, а также избирают депутатов Европарламента.

Привычные новинки

В первые часы голосования проголосовали члены избирательных комиссий. Как корреспонденту ТАСС сказали на развернутом в одной из столичных гимназий избирательных участков, практика показывает, что более массово люди приходят голосовать после завершения воскресной службы в костелах. "Примерно с полудня в течение нескольких часов у нас наплыв народа", - отметили организаторы выборов.

Антураж участков уже привычен для избирателей. Третий раз они заходят в кабины без занавесок, а бюллетени опускают не в прозрачные, а в матовые урны. Эти нововведения действуют с мартовских муниципальных выборов. Занавески убрали для того, чтобы избиратель был лишен возможности допустить запрещенные действия. Например, не мог сфотографировать свой бюллетень, чтобы отчитаться перед гипотетическим спонсором за свое голосование и, возможно, получить за это какую-то плату. То же самое и с урнами: в прозрачных, мол, можно разглядеть на бюллетенях, за кого отдан голос.

Впервые Главная избирательная комиссия позаботилась о людях с дефектами зрения. Для них на участках подготовлены вкладыши для бюллетеней со шрифтом Брайля.

Еще одна новинка: в основной день голосования, в воскресенье, необязательно идти или ехать на участок по месту жительства. Как отметила председатель Главизбиркома Лаура Матьёшайтите, гражданский долг можно исполнить на любом из 1972 участков. Правда, если человек захочет проголосовать не по адресу прописки, придется некоторое время подождать. По предъявленному документу его личность должны будут установить в электронной базе данных и проверить, не голосовал ли он в другом месте.

Второй тур

Более трети избирателей из обладающих правом голоса 2,427 млн граждан Литвы проголосовали в воскресенье во втором туре президентских выборов по состоянию на 15:00 (местное время соответствует московскому), сообщила Матьёшайтите.

"К 15:00 на избирательные участки исполнить гражданский долг пришли 27,67% избирателей. С учетом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 38,41%", - отметила она.

В первом туре, который проходил 12 мая, такая активность была достигнута после 13:00.

По словам председателя комиссии, голосование проходит слаженно. "Очередей нет, серьезных нарушений не зафиксировано", - утверждала Матьёшайтите.

Второй тур выборов президента Литвы проходит через две недели после первого этапа. Тогда никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей. Нынешние выборы - седьмые за годы независимости. За это время лишь дважды победитель президентской гонки выяснился на первом этапе. Так произошло в 1993 году, когда на пост претендовали всего два кандидата и главой государства был избран Альгирдас Бразаускас, и в 2009 году, когда в первом туре Даля Грибаускайте набрала 69% голосов.

Во второй тур на этот раз вышли и продолжают борьбу за президентское кресло 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Две недели назад они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов, разница составила всего 5323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны, ожидается напряженная борьба. Иного мнения придерживались букмекерские конторы, принимавшие ставки на исход голосования. Несмотря на победу Шимоните в первом туре, шансы ее оппонента они оценили в 75% против 25%. Согласно прогнозу, за Науседу проголосуют 55% избирателей, Шимоните наберет 45% голосов.

Нынешний президент Литвы Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - не менее 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране в течение последних трех лет.

Одновременно граждане избирают депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест, на которые претендует 301 кандидат, которые внесены в 16 списков от политических партий и общественных избирательных комитетов. Это голосование, однако, президентской гонкой отодвинуто на второй план.

Обратится к гражданам

После закрытия избирательных участков в 20:00 (совпадает с московским) откроется сцена, оборудованная у стен президентского дворца. В этой старинной постройке генерал-губернаторского дворца, связанного с событиями Отечественной войны 1812 года и помнящей Кутузова и Наполеона, литовский лидер сегодня только работает.

Сцена устроена национальным гостелерадио. Отсюда будет транслироваться специальная программа, посвященная подведению итогов голосования. Сцена вышедшими во второй тур кандидатами уже была опробована в пятницу. На ней прошли последние публичные дебаты Шимоните и Науседы.

В воскресенье для публики, которая придет на площадь к президентскому дворцу, подготовлено не только политическое, но и развлекательное шоу. Перед собравшимися выступят эксперты, политологи и известные литовские музыкальные исполнители. Запланировано, что около полуночи должны в основном выясниться итоги президентских выборов и от стен своего рабочего кабинета к народу обратится новый глава государства.