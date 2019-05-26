СМИ: войска Сирии вернули под контроль город Кафр-Набуда в провинции Хама

ТАСС, 26 мая. Бойцы сирийской армии провели в воскресенье успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, войска полностью контролируют этот важный форпост в 15 км от стратегического шоссе Хама - Алеппо.

Остатки разгромленных бандформирований отступают на восток к населенному пункту Эль-Хобейт. Сирийские военнослужащие и ополченцы преследуют противника в районе высот Телль-Сахер.

В среду командование ВС республики приняло решение отступить из Кафр-Набуды по тактическим соображениям с тем, чтобы сохранить жизни солдат. Террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и ее союзникам удалось после массированных атак с нескольких направлений овладеть городом. Однако после подхода свежих подкреплений из Дамаска сирийским военнослужащим удалось выбить противника из Кафр-Набуды.

Боевики попытались взять штурмом другой стратегический форпост правительственных сил, который находится в крепости Калаат-эль-Мадик у входа в долину реки Оронт на северо-западе провинции Хама, но получили отпор.

По информации SANA, в ответ на нарушения перемирия в северной зоне деэскалации артиллерия сирийской армии открыла в воскресенье огонь по базам бандформирований в Хан-Шейхуне и Маарет-Наамане на юге соседней провинции Идлиб. Удары наносятся также по оплотам вооруженных группировок в Эль-Латамане и Кафр-Зейте.