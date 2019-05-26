В МИД Украины заявили, что моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются домой

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Украинские моряки с задержанного в Египте танкере Sea Shark возвращаются на Украину. Об этом сообщил в воскресенье замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"На Украину из Египта возвращается группа моряков с судна Sea Shark. Завтра - следующая", - написал он в Twitter. "Работаем над тем, чтобы как можно скорее все украинские моряки вернулись домой", - добавил он.

Команда танкера состоит из 31 моряка, в том числе 17 граждан Украины, двух россиян, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки и одного гражданина Азербайджана.

На судне, арестованном в декабре 2018 года за незаконный вход в территориальные воды Египта, находился 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины, двое россиян и один азербайджанец, а также граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. 20 мая стало известно, что 10 моряков, включая одного россиянина, освободили, отправив на военную базу. Сообщалось, что власти Египта намерены отпустить экипаж, оставив у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн.