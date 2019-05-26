Дела алжирских экс-премьеров и бывших министров передали в Верховный суд страны

ТАСС, 26 мая. Дела 12 бывших высокопоставленных чиновников Алжира переданы в воскресенье в Верховный суд. Об этом сообщает новостной портал Alg 24 со ссылкой на заявление Генерального прокурора Алжира.

Согласно его данным, речь идет о двух бывших премьер-министрах Ахмеде Уяхья и Абдельмалеке Селлале, а также восьми экс-министрах, среди них - Абдельгани Заалян, Амар Гул, Буджема Талаи, Абдеслам Бушуареб и Карим Джуди.

В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел по фактам коррупции, расхищению государственных средств и злоупотреблению служебным положением. Фигурантами проходят, в частности, бывший премьер-министр Ахмед Уяхья, действующий министр финансов Мухаммед Лукаль, бывший министр энергетики и шахт Шекиб Хелиль, бывший руководитель Главного управления национальной безопасности генерал Абдельгани Хамель.