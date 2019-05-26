Белый дом: Трамп разделяет мнение руководства КНДР о личных качествах Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разделяет критическое мнение руководства КНДР в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании NBC пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я считаю, что они [Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын] согласны друг с другом в оценке бывшего вице-президента Джо Байдена", - отметила Сандерс.

"Президент не нуждается в том, чтобы кто-то еще делился с ним оценкой Джо Байдена. Он [Трамп] неоднократно давал такую оценку сам <...> Президент видел, как он и вся администрация президента [США Барака] Обамы терпели неудачи в течение восьми лет", - пояснила пресс-секретарь Белого дома, возложив в очередной раз на администрацию Обамы ответственность за неудачи в политике по отношению к Ирану и КНДР. "Мы наложили на Северную Корею более жесткие санкции, чем администрация Обамы. Однако президент [Трамп] одновременно хочет развивать эти отношения [с Пхеньяном]", - резюмировала Сандерс.

Трамп в субботу на своей странице в Twitter написал, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.

Ранее южнокорейские военные назвали проведение КНДР двух запусков новых тактических ракет эскалацией напряженности на Корейском полуострове, отметив, что такие действия противоречат духу соглашения, подписанного лидерами КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне в сентябре 2018 года. По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР 4 мая осуществила запуск нескольких тактических ракет в направлении Японского моря на дальность от 70 до 200 км. 9 мая, по данным южнокорейских военных, Пхеньян осуществил запуск еще двух ракет, дальность полета которых составила 270 и 420 км.

В минувшую среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в комментарии под заголовком "Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств" назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена безрассудным человеком с низким интеллектом в связи с его недавними предвыборными выступлениями, в одном из которых он "разразился риторикой, клевещущей на высшее руководство КНДР". В статье говорилось, что Байдена считают "дураком с низким IQ" и на него "не стоит возлагать надежды". При этом, по словам авторов комментария, мнение о том, что Байден является популярным кандидатом в президенты США, является ошибочным.