Финансовые потери сектора Газа из-за атак ВВС Израиля в начале мая составили $9,5 млн

ТАСС, 26 мая. Потери палестинского сектора Газа в результате резкой эскалации напряженности с Израилем, отмеченной в начале мая нынешнего года, составили более $9,5 млн. Такие данные, как передало агентство "Синьхуа", привел в воскресенье заместитель министра общественных работ и жилищного строительства в Газе Наджи Сархан.

По его словам, при бомбардировках сектора израильскими ВВС "значительный ущерб был нанесен сельскому хозяйству, инфраструктуре, системе образования". Он добавил, что некоторые гуманитарные агентства уже выступили с предложениями о предоставлении конкретной помощи палестинцам: по $2 тыс. в качестве компенсации за полностью разрушенный дом в результате атак с воздуха и по $1 тыс. на восстановление частично утраченного строения.

Как указал Сархан, по палестинским данным, в результате бомбардировок израильских ВВС по Газе в начале мая ущерб в той или иной степени был нанесен более 700 строениям, 130 из них были разрушены до основания.

В начале мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей в секторе Газа. По имеющимся данным, в результате израильских ударов по сектору не менее 25 палестинцев погибли, более сотни пострадали.