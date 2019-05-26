СМИ: в Алжире два кандидата на пост президента подали документы в Конституционный совет

ТАСС, 26 мая. Два кандидата на пост президента Алжира подали документы в Конституционный совет (КС) страны 25 мая. Как сообщил в воскресенье телеканал An Nahar, это - врач Абдельхаким Хаммади и инженер Хамид Тавахири.

Срок подачи документов в КС истек вечером 25 мая, указал канал.

Ранее An Nahar информировал о том, что КС не получил документы ни от одного из кандидатов на предстоящих выборах президента. Отмечалось, что в сложившихся условиях голосование, намеченное на 4 июля, будет отменено.

Временным главой государства в настоящее время является Абделькадер Бенсалех. Он был утвержден в этой должности 9 апреля обеими палатами парламента - через неделю после ухода в отставку многолетнего лидера Абдельазиза Бутефлики (1999-2019).