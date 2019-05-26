Белый дом: недавние ракетные пуски КНДР не угрожали США и их союзникам

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Произведенные недавно Пхеньяном ракетные пуски не представляли угрозы для Вашингтона и их союзников. Об этом заявила в воскресенье в эфире NBC пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент [Дональд Трамп] по-прежнему сосредоточен на том, чтобы сохранять добрые отношения с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном]. Президент считает, что председатель Ким твердо настроен выполнять взятые на себя обязательства и двигаться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Сандерс, подтвердив, что "некоторая активность" со стороны Пхеньяна "не тревожит" Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома не дала однозначный ответ на вопрос, согласен ли Трамп с мнением своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о ракетных пусках в КНДР. "Президент сосредоточен на продвижении к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы знаем, что действия, имевшие место в течение последних недель, ни разу не представляли угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для их союзников", - резюмировала Сандерс.

Трамп в субботу в Twitter написал, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР. "Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель Ким сдержит обещания, которые он дал мне", - написал американский лидер. Однако Болтон во время визита в Токио в субботу однозначно назвал недавние ракетные пуски в КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН.

Ранее южнокорейские военные назвали проведение КНДР двух запусков новых тактических ракет эскалацией напряженности на Корейском полуострове, отметив, что такие действия противоречат духу соглашения, подписанного лидерами КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне в сентябре 2018 года. По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР 4 мая осуществила запуск нескольких тактических ракет в направлении Японского моря на дальность от 70 до 200 км. 9 мая, по данным южнокорейских военных, Пхеньян осуществил запуск еще двух ракет, дальность полета которых составила 270 и 420 км.