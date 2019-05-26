Жена Карлоса Гона считает, что власти Бразилии должны активнее подключаться к его процессу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Бразилии должно активнее подключаться к судебному процессу над гражданином этой страны, бывшим руководителем альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, обвиняемым в Японии в финансовых преступлениях. Об этом в воскресенье заявила супруга предпринимателя Кэрол Гон.

"Мне хотелось бы видеть больше содействия со стороны Бразилии, [необходимо] чтобы власти принимали более активное участие в его судьбе. Карлос - бразилец, к тому же он помогал открыть в своей стране завод Nissan, создавая рабочие места и улучшая экономическую ситуацию", - приводит газета Globo слова женщины, которой решением японского правосудия запрещено видеться с супругом. По ее словам, обращение к президенту южноамериканской республики Жаиру Болсонару, пока остается без ответа. Как уточнила супруга бизнесмена, она планирует лично обратиться к Болсонару, чтобы "обеспечить право Карлоса на справедливое судебное разбирательство".

Ультраправый политик Жаир Болсонару вступил в должность главы исполнительной власти Бразилии 1 января 2019 года. Как ожидается, в июне он посетит Японию для участия в саммите "Большой двадцатки".