В Белом доме ждут конкретных результатов от проверки подоплеки расследований против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Президент США рассчитывает на то, что министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр объективно разберется и установит, кто виновен в том, что демократы и ведущие СМИ более двух лет ложно обвиняли Дональда Трампа в сговоре с внешними силами, вмешивавшимися в американские выборы 2016 года. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании NBC пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп в минувший четверг принял решение наделить министра юстиции правом рассекретить данные об обстоятельствах начала расследований американских спецслужб в отношении президента Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года, а также электронных слежек за избирательной кампанией республиканца. Глава государства также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой Минюста, который проводит проверку того, насколько оправданным было инициирование ФБР контрразведывательных расследований в отношении Трампа, а также слежки за его избирательным штабом.

Пресс-секретаря Белого дома спросили, согласна ли она с мнением, что Трамп заведомо определил виновных и меру их наказания. "Показательно то, что такое мнение высказывают те СМИ, которые более двух лет без устали обвиняли президента в соучастии во вмешательстве, чего на самом деле не было. Идея заключается в том, что теперь американцы вправе узнать правду, почему и кто начал этот абсурд", - ответила Сандерс, напомнив, что демократы и ведущие СМИ страны практически ежедневно ложно обвиняли Трампа в государственной измене.

Пресс-секретарю Белого дома задали вопрос, признает ли глава государства правильность заключений Барра, если он не выявит никаких нарушений. "Нам уже известно о вопиющей коррупции в ФБР и Минюсте [в 2016 году], об утечках [конфиденциальной информации] и лжи, они целенаправленно старались скинуть президента и навредить ему. Мы оставляем за генпрокурором право сказать решающее слово, он доберется до истинной подоплеки", - отметила Сандерс.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Президент неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.