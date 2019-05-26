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СМИ: около 20 боевиков "Талибан" ликвидированы в ходе операции в Афганистане

По данным Khaama Press, они уничтожены в районе Бермаль и в провинции Газни

ТАСС, 26 мая. По меньшей мере 19 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы в результате операции афганских сил специального назначения и авиаудара в провинциях Пактика и Газни на юго-востоке страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

"Операция афганского спецназа была проведена в районе Бермаль, в результате убиты 15 боевиков "Талибан" и уничтожено большое количество оружия и боеприпасов", - указал источник.

По данным агентства, в результате авиаудара в провинции Газни ликвидированы еще четыре талиба.

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