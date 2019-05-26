Жители ДНР почтили память жертв авианалета ВС Украины на Донецк в 2014 году

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Жители Донецкой народной республики (ДНР) провели митинг-реквием в центре Донецка в пятую годовщину авианалета Вооруженных сил Украины на город. В мероприятии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, спикер Народного совета Владимир Бидевка, министры и депутаты, а также тысячи граждан республики.

"Нам, жителям Донбасса, отводились считаные дни, потом недели, месяцы, и вот уже прошло пять лет, - приводит слова выступавшего на митинге Дениса Пушилина Донецкое агентство новостей. - Увы, война не окончена и по сей день, еще сейчас слышны выстрелы как артиллерийских систем, так и стрелкового оружия. Могу сказать одно: свой выбор мы сделали пять лет назад, и со своего пути мы не свернем. Нас не победить и не сломить".

На митинг, который проходил на центральной донецкой площади Ленина, собралось несколько тысяч человек. Со сцены, установленной на площади, выступила детская вокальная группа, которая исполнила композицию "День без выстрела на Земле".

Под проливным дождем участники митинга почтили минутой молчания соотечественников, погибших в Донецке пять лет назад, и возложили цветы к импровизированному мемориалу.

Территория Донецкого аэропорта имени С.Ф. Прокофьева 26 мая 2014 года была атакована подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с воздуха. В результате погибли несколько десятков человек - ополченцы, сотрудники аэропорта и другие мирные граждане. На следующий день Нацгвардия Киева взяла под контроль терминалы аэропорта. Силы ДНР вернули территорию аэропорта в январе 2015 года.