Экзитпол: консервативный блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в Европарламент в Германии

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на состоявшихся в воскресенье выборах в Европарламент, набирая около 28% голосов. Таковы данные экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков телеканалом ARD .

Второе место занимают "зеленые" (около 22%), которые оттесняют на третью строчку Социал-демократическую партию Германии (около 15,5%), потерявшую по сравнению с выборами в 2014 году примерно 12 процентных пунктов. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает около 10,5%, улучшив свои позиции на 3 процентных пункта, Свободная демократическая партия и Левая партия набирают по 5,5% голосов каждая.

ХДС/ХСС, несмотря на победу, понес существенные потери по сравнению с предыдущими выборами в Европарламент. Его показатель снизился на 7 процентных пунктов. Традиционно ХСС выступал в Баварии, Христианско-демократический союз - в остальных 15 федеральных землях.

На выборах в Европарламент для немецких партий не было установлено никаких процентных барьеров, так что в законодательный орган ЕС прошел целый ряд небольших немецких партий и организаций. От ФРГ к участию в голосовании была допущена 41 партия. Правом голоса обладали 64,8 млн человек. Явка предварительно составила около 59%.

Германия делегирует в Европарламент 96 депутатов. Места от Германии распределятся следующим образом: 28 займут консерваторы ("Европейская народная партия"), 23 - "зеленые" ("Зеленые - Европейский свободный альянс"), 16 - социал-демократы ("Прогрессивный альянс социалистов и демократов"), 10 - правые консерваторы и евроскептики ("Европа за свободу и прямую демократию"), восемь - либералы, пять - левые. Еще шесть мест достанутся представителям прочих партий и движений, а также лицам, не представляющим никакие политические силы.

По данным экзитполов, ХДС побеждает на выборах в парламент федеральной земли Бремен. ХДС набирает 25,5% голосов и оттесняет на второе место социал-демократов, которые впервые за более чем 70 лет проигрывают выборы в парламент Бремена. Они получают около 24,5% голосов. Это всего лишь предварительные результаты: не исключено, что ситуация может измениться, учитывая небольшой разрыв между партиями.

Третье место занимают "зеленые", которые набирают около 18% голосов, Левая партия получает около 12%, Свободная демократическая партия - около 6%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 5-7%. Явка составила около 62%. Всего к выборам в Бремене были допущены 16 партий и движений. Земельный парламент избирается сроком на четыре года, в нем сейчас 83 депутата.

Бремен - самая маленькая федеральная земля ФРГ, ее население - 683 тыс. человек, правом голоса обладали 478 тыс. из них. Тем не менее к выборам в Бремене было приковано самое пристальное внимание в Берлине. На протяжении более 70 лет там правят социал-демократы, сейчас в коалиции с "зелеными". Бургомистр Карстен Зилинг является вот уже седьмым по счету главой земельного правительства из числа представителей СДПГ.

Впервые за 70 лет социал-демократы могут лишиться в Бремене власти, что вкупе с их провалом на проходивших сегодня параллельно выборах в Европарламент грозит серьезно пошатнуть позиции председателя Андреа Налес и даже привести к ее отставке.

Социал-демократы еще в преддверии выборов исключили формирование коалиции с ХДС. Возможными вариантами являются правительственные альянсы в составе ХДС, "зеленых" и СвДП или же СДПГ, Левой партии и "зеленых". Если дело дойдет до второго варианта, то левые впервые будут участвовать в правительстве западногерманской земли.

От ФРГ к участию в голосовании была допущена 41 партия. Традиционно ХСС выступал в Баварии, Христианско-демократический союз - в остальных 15 федеральных землях. Германия делегирует в Европарламент 96 депутатов. Правом голоса в ФРГ обладали 64,8 млн человек. Явка предварительно составила около 59%.

На выборах в Европарламент для немецких партий не было установлено никаких процентных барьеров, так что в законодательный орган ЕС прошел целый ряд небольших немецких партий и организаций.