В Греции главная оппозиционная партия лидирует на выборах в Европарламент с 32-36% голосов

АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Главная оппозиционная партия "Новая демократия" лидирует в Греции на выборах в Европарламент с 32-36% голосов, правящая СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса набирает 25-29%. Об этом свидетельствуют данные первых экзитполов, распространенных ведущими телевизионными каналами страны после закрытия в 19:00 (совпадает с московским) избирательных участков. До этого данные экзитополов СМИ запрещалось распространять.

На третье место выходит с 7-9% голосов левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ), созданное в 2017 году на основе партий Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), "Потами", "Демократические левые" и Движение демократов-социалистов. Четвертое и пятое места с 5-7% голосов поделили ультраправая партия "Хриси авги" ("Золотая заря") и Компартия Греции (КПГ).

Не известно, преодолеют ли другие партии порог в 3% голосов, необходимых для победы их кандидатов на выборах в Европарламент. Согласно экзитполам, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса и недавно появившаяся партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакоса Велопулоса могут получить 2,5-4%. "Потами" ("Река"), Союз центристов Василиса Левентиса и "Независимые греки" (АНЭЛ) экс-министра национальной обороны Паноса Камменоса могут рассчитывать на 1-2% голосов.

На 21 место в Европарламенте от Греции партии выдвинули в общей сложности 1 195 кандидатов.

В Греции в воскресенье помимо выборов в Европарламент проходили также и выборы в местные органы власти. Избирались мэры городов, члены муниципальных советов, главы регионов и общин.