СМИ: народная партия Курца ожидаемо лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии. Второе место занимает Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), третье - правая Австрийская партия свободы (АПС), сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати на основе собственного прогноза результатов.

Эти данные не являются экзитполом. Они основаны на опросе 5,2 тыс. избирателей за неделю до голосования. Они не учитывают внутриполитических изменений в Австрии в результате правительственного кризиса после отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Согласно этим подсчетам, АНП набирает 34,5% голосов, СДПА - 23,5%, АПС - 17,5%. Кроме того, в Европарламент войдут депутаты от партии "Зеленые", которая набирает 13,5%, и партии "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - 8%. Партия "Европа сейчас" не набрала достаточного количества голосов для попадания в Европарламент.

В итоге АНП получила на два мандата больше, чем на выборах в 2014 году - семь, СДПА - пять, АПС - три мандата, "Зеленые" - два, NEOS - один.

Первые официальные результаты в Австрии должны быть представлены после 23:00 (00:00 мск) с закрытием избирательных участков в других странах ЕС. Итоги будут опубликованы в понедельник с учетом голосования по почте.