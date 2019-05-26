Google принял участие в агитации за участие в выборах в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Европейский Google в воскресенье принял участие в агитации за участие в выборах в Европарламент. Во всей 21 стране Евросоюза, граждане которых голосуют, поисковик поменял дизайн своей стартовой страницы. Буквы в слове Google выглядят так, будто сложены из длинных партийных списков, а вместо второй "О" изображена урна с торчащим из нее бюллетенем, на которой изображен флаг Евросоюза.

При этом в странах, где с выборами в Европарламент совмещены выборы в местные парламенты вместо флага Евросоюза на урне изображен национальный флаг.

Вопрос явки является одним из основных на выборах в ЕП. С момента введения прямых выборов в этот орган в 1979 году явка избирателей на них быстро падала - с 61,99% в 1979 году до 42,61% в 2014 году. В этот раз все опросы прочат впервые в истории некоторый рост явки, чему способствует политизация европейского общества вокруг проблемы Brexit, климатических проблем, различных общественных движений вроде французских "желтых жилетов".

Итоги нынешних выборов определят будущего ведущего кандидата на пост главы Еврокомиссии. Одним из претендентов на этот пост является еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую выдвинула фракция либералов. С ней у Google непростые отношения, поскольку именно ее служба за последние два года выписала американской корпорации несколько штрафов на общую сумму в почти $7 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке и подтасовкой результатов поисков услуг в пользу клиентов Google.