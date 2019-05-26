Экзитполы: правящая партия ГЕРБ - единоличный лидер на выборах в Европарламент в Болгарии

СОФИЯ, 26 мая. /ТАСС/. Правящая в стране партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил" побеждает в балканском государстве на проходящих в воскресенье выборах в Европарламент (ЕП). Об этом сообщили эксперты социологического агентства Alpha Research в эфире телеканала BTV, ссылаясь на собственные данные экзитполов. Социологи утверждают, что ГЕРБ удастся опередить своего основного соперника - Болгарскую социалистическую партию (БСП) - на 10% голосов.

"Коалиция ГЕРБ побеждает на европейских выборах, набирая около 33% голосов избирателей, она получит семь мандатов. БСП, набрав 23%, остается на втором месте - пять членов Европарламента. Третье место занимает "Движение за права и свободы" - 13,6% - три депутата. Своих представителей в Европарламент отправляют партия "ВМРО - Болгарское национальное движение" - 6,8% и коалиция "Демократическая Болгария" - 5,9%, они делегируют по одному депутату", - утверждают эксперты Alpha Research. Остальные партии и коалиции, по оценкам социологов, избирательный барьер преодолеть не смогут.

В стране работает 11661 участок для голосования, а в списки избирателей включены 6355633 человек. За рубежом избирательные участки работают в 64 странах. Голосование в Болгарии завершится в 20:00 (совпадает с мск).

Для участия в выборах в ЕП в стране зарегистрированы 318 кандидатов из 13 партий, восьми коалиций и шести инициативных комитетов, которые выдвигали независимых кандидатов. Избирательный порог составляет 5,8%. Всего в Европарламент от Болгарии должны быть избраны 17 депутатов.