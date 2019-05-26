В результате перестрелки на северо-западе Пакистана ранения получили пять военных

ИСЛАМАБАД, 26 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять пакистанских военных получили ранения в результате столкновений с представителями движения "Пуштун Тахавуз" (Движение по борьбе за права пуштунов, ПТМ). Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба армии Пакистана.

По информации пресс-службы, в воскресенье группа лиц напала на контрольно-пропускной пункт в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

"Они [нападавшие] хотели освободить арестованного несколькими днями ранее человека, который подозревается в связях с террористами", - говорится в пресс-релизе. "Войска на контрольно-пропускном пункте проявили максимальную выдержку и до последнего не открывали огонь, - отмечается в заявлении. - В результате начавшегося обстрела пять солдат были ранены, в ходе ответного огня погибли трое нападавших, 10 - получили ранения".

Движение "Пуштун Тахавуз" было создано в 2014 году и занимается защитой прав пуштунов - народности, проживающей на северо-западе Пакистана.