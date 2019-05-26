Национальная коалиционная партия лидирует на выборах в Европарламент в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая. /ТАСС/. Консервативная Национальная коалиционная партия (НКП), входящая в состав нынешнего финского правительства, лидирует на выборах в Европарламент (ЕП) в Финляндии после подсчета почти 50% голосов. Об этом сообщило в воскресенье министерство юстиции страны.

Жители Финляндии выбирают 13 депутатов из 269 кандидатов.

У НКП 20,9% голосов. На втором месте - оппозиционная Социал-демократическая партия Финляндии (16,7%), третьим идет оппозиционный "Союз "зеленых" (14,4%). У партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр" 13,7% голосов, она потеряла 6% по сравнению с прошлыми выборами в 2014 году. Далее идут оппозиционные "Истинные финны" (13,1%), "Левый союз Финляндии" (7,4%), Шведская народная партия (5,3%) и "Христианские демократы Финляндии" (5,3%).

По словам лидера НКП Петтери Орпо, можно говорить о победе его партии на европейских выборах в Финляндии, поскольку "отрыв от других большой".

Право голоса в республике имеют 4,26 млн человек из 5,5-миллионного населения. В нынешнем составе ЕП у НКП и центристов - по три депутата, у социал-демократов и "Истинных финнов" - по два и по одному - у "Левого союза", Шведской народной партии и "зеленых".

На выборах в финский парламент 14 апреля победу одержали социал-демократы, на втором месте - "Истинные финны", на третьем - НКП. Новое правительство страны еще не сформировано.