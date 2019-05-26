Движение Макрона в Европарламенте присоединится к парламентской группе либералов

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Мандаты в Европарламенте (ЕП), которые получит по итогам европейских выборов движение президента Франции Эммануэля Макрона "Республика на марше", будут включены в выборный список партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ). Об этом сообщил в воскресенье журналистам в Брюсселе представитель ЕП.

"Европарламент получил официальное обращение от партии либералов о том, чтобы голоса движения "Республика на марше" были включены в список либералов при их подсчете", - сказал он.

Таким образом, представители "Республики на марше" в новом составе Европарламента присоединятся к политической группе (фракции) АЛДЕ.

По прогнозам и Европарламента, и СМИ, занимающая в настоящее время четвертое место по численности политическая группа "Альянса либералов и демократов в поддержку Европы" увеличит по итогам выборов свое представительство в ЕП и перейдет на третью строку. По оценке парламента, она получит 76 мандатов, по прогнозу издания Politico - 105. Сейчас у АЛДЕ 68 мест.

В ЕП нет национальных делегаций. Депутаты, представляющие разные государства, являются членами политических групп (фракций), которые формируются на основе партийной идеологии. В составе нынешнего ЕП, избранного в 2014 году, восемь групп, а также ряд независимых депутатов. Парламентарии представляют около 160 национальных партий и объединений.