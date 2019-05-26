Лидер СДПГ назвала разочаровывающими результаты социал-демократов ФРГ на евровыборах

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент "крайне разочаровывают". Об этом заявила журналистам председатель СДПГ Андреа Налес.

По ее словам, партия ставила цель улучшить свой рейтинг, но это не удалось сделать. "Я хочу призвать всех членов СДПГ и наших сторонников уверенно смотреть в будущее, даже если результаты сегодняшнего дня вызывают боль. Они показывают, что у нас еще много работы", - подчеркнула глава партии. "Зеленым" я говорю: "Мои поздравления". СДПГ я говорю: "Выше голову", - отметила Налес.

В свою очередь, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что результаты консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах в Европарламент не соответствуют ожиданиям. "Результат не соответствует собственным ожиданиям ХДС как народной партии", - сказала она. По ее мнению, во время работы правительства ФРГ нет той динамики, на которую рассчитывают граждане страны.

В то же время Крамп-Карренбауэр отметила, что консерваторы достигли своей цели, заняв первое место на выборах в Европарламент в Германии.

Согласно данным экзитполов, ХДС/ХСС набирает около 28% голосов. Несмотря на победу, блок понес существенные потери по сравнению с предыдущими евровыборами - его рейтинг снизился на 7 процентных пунктов.

Социал-демократы заняли третье место в Германии на выборах в Европарламент, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, согласно предварительным результатам, СДПГ впервые более чем за 70 лет проигрывает выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу празднуют христианские демократы.