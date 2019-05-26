Экзитпол: на выборах в Европарламент от Хорватии лидирует ведущая в стране партия ХДС

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Партия Хорватское демократическое содружество (ХДС), являющаяся ведущей политической силой в Хорватии, лидирует на выборах в Европарламент от этой страны с 23,34%, получая четыре депутатских мандата из 12. Таковы данные экзитполов, опубликованных после закрытия избирательных участков.

На втором месте с тремя мандатами следует Социал-демократическая партия Хорватии, которая набирает 18,38%. Также по одному своему представителю в Европарламенте получат избирательный список Мислава Колакушича, платформа "Хорватского суверенитета", партия "Живая стена", "Амстердамская коалиция", партия "Независимые за Хорватию".

Наблюдатели отмечают, что результаты правящей партии ниже ожидаемых. Согласно предвыборным оценкам, ХДС, выступающая с позиций национал-консерватизма и являющаяся членом Европейской народной партии, должна была набрать большее число голосов, учитывая, что на предвыборном митинге партии лично выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии республики, явка по состоянию на 16:30 (17:30 мск) составила 21,31%. 3,8 млн граждан Хорватии выбирали 12 депутатов из 396 кандидатов от 33 партий. При этом 11 депутатов приступят к работе немедленно, а 12-й народный избранник сможет принять участие в работе парламента после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС. За выборами наблюдали 4720 представителей от десяти политических партий и двух неправительственных организаций.

Первые официальные результаты, касающиеся объемов обработанных бюллетеней на избирательных участках, начнут публиковаться после 23 часов по местному времени (полночь понедельника мск) после закрытия избирательных участков в Италии. Окончательные результаты будут подведены в понедельник во второй половине дня в ходе пресс-конференции Государственной избирательной комиссии.