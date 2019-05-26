"Альтернатива для Германии" продолжит сотрудничать с Австрийской партией свободы

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) была вынуждена вести "сложную предвыборную борьбу" перед голосованием в Европарламент, на результат в определенной степени повлиял скандал вокруг видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом заявил в воскресенье журналистам лидер АдГ Александер Гауланд.

"Предвыборная борьба была очень сложной", - сказал он. Касаясь скандала в Австрии, Гауланд отметил, что это еще больше осложнило ситуацию для АдГ. Тем не менее он подчеркнул, что АдГ не намерена отказываться от взаимодействия с Австрийской партией свободы. "АПС - наша сестринская партия, с ней мы хотим сотрудничать", - отметил Гауланд.

На выборах в Европарламент, согласно предварительным результатам, АдГ получает около 10,5% голосов.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг обнародования видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. После обнародования записи в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости провести расследование по заявлениям Штрахе и установить заказчиков этого видео.