Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Экономист Гитанас Науседа лидирует во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов после обработки бюллетеней более чем с 25% избирательных участков. Об этом свидетельствуют сведения об итогах голосования, в режиме реального времени размещаемые на сайте Главной избирательной комиссии республики.

По данным с 565 из 1972 избирательных участков, Науседа получает 75,77% голосов. Его соперник экс-министр финансов Ингрида Шимоните набрала 24,23%. Однако пока подсчитано лишь немногим более 105 тыс. голосов.

Всего в выборах могли принять участие 2,427 млн обладающих правом голоса граждан Литвы. Явка, по предварительным данным Главизбиркома, составила с учетом досрочного этапа 53,43%.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Для претендентов существует возрастной ценз - не менее 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.