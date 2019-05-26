СМИ: на выборах в Европарламент от Венгрии побеждает партия премьера Орбана

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана лидирует на выборах в Европарламент в Венгрии, сообщило в воскресенье венгерское агентство MTI со ссылкой на данные опроса института "Незопонт".

Согласно подсчетам, "ФИДЕС" набирает 56% голосов, на втором месте с результатом 10% голосов следуют сразу две партии - Венгерская социалистическая партия и "Демократическая коалиция". Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") ожидает только третье место с 9% голосов.

В настоящее время в Венгрии закрылись все избирательные участки. Первые официальные результаты в Венгрии должны быть представлены после 23:00 (00:00 мск) с закрытием избирательных участков в других странах ЕС.