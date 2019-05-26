Экзитпол: две соперничающие в Румынии партии набрали на евровыборах по 25,8% голосов

БУХАРЕСТ, 26 мая. /ТАСС/. Две главные соперничающие в Румынии политические партии - левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП) и правоцентристская Национал-либеральная партия (НЛП) - набрали на выборах в Европарламент одинаковое количество голосов - по 25,8%. Об этом сообщил Институт по изучению общественного мнения Curs-Avangarde, уточнив, что результат экзитпола действителен на 19:00 (местное время совпадает с московским).

Согласно его данным, коалиция "Союза за спасение Румынии" и "Партии свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS) набрала 23,9% голосов, "Альянс либералов и демократов" (ALDE) - 4,9%, партия "За Румынию" (PRO Romnia) - 5,7%, Демократический союз венгров Румынии (UDMR) - 5,4%, Партия "Народное движение" - 5,2%, остальные - 3,3%. Явка составила 48%.

Обозреватели расценивают результат выборов как успех правоцентристской оппозиции и ослабление позиций левоцентристской правящей коалиции (СДП-АЛДЕ).

В целом выборы в Европарламент, в ходе которых были избраны 33 будущих евродепутата, воспринимались в Румынии как проверка сил политических партий перед предстоящими в стране президентскими и парламентскими выборами. Внимание как политического класса, так и электората страны полностью поглощено внутренними проблемами, ожесточенной борьбой за власть партий правящей коалиции и оппозиции.

В Румынии правоцентристский президент Клаус Йоханнис, опирающийся на ряд партий оппозиции, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние, которое местные обозреватели называют "румыно-румынской войной", обостряется по мере приближения президентских и парламентских выборов.