Экзитпол: партия германского сатирика Зоннеборна получит два места в Европарламенте

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Партия сатирика Мартина Зоннеборна "Партия" получит два места в Европарламенте нового созыва. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные в воскресенье после закрытия избирательных участков телеканалом ARD.

По предварительным данным, "Партия" (Die PARTEI) набирает около 2,5% голосов избирателей в Германии. В свое время она требовала ввести в компаниях квоты на бездельников, отменить переход на летнее время, построить стену вокруг Германии с целью препятствовать углублению европейской интеграции. В 2017 году в ее программе на выборах в Бундестаг был следующий пункт: "Русский во всем виноват".

В Европарламенте наряду с Зоннеборном теперь, по всей видимости, будет заседать еще один сатирик - Нико Земсрот. "Я рад, что со мной в Брюсселе теперь будет Нико, просто по той причине, что я могу спокойно отойти от дел на ближайшие пять лет. Нико на 20 лет моложе, он обещал, что будет делать всю работу", - так прокомментировал Зоннеборн успех "Партии". Сатирик отметил, что рост ее рейтинга - результат активной работы других партий. На выборах в Европарламент в 2014 году "Партия" набрала 0,6% голосов.

Как отмечают наблюдатели, среди нетрадиционных движений и организаций неплохих результатов на нынешних выборах добились "Свободные избиратели" (примерно 2,2%), Партия защиты животных (1,7%), Эколого-демократическая партия (около 1%).