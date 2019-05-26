Лидер президентской гонки Науседа: Литве необходимы изменения в риторике в отношении РФ

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Лидирующий с большим перевесом во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье выборах президента страны экономист Гитанас Науседа заявил о необходимости смены риторики Вильнюса в отношении России. Об этом он заявил журналистам после завершения голосования.

"Хотелось бы быть дипломатичным и использовать несколько иной словарь, чем тот, который практиковался до сих пор", - сказал он.

Тем не менее, отношения Литвы с Россией, по словам Науседы, "не должны меняться, пока ситуация на Украине будет похожей на сегодняшнюю".

Науседа уверенно выигрывает президентские выборы, хотя пока учтены не все бюллетени (обработаны сведения из 1427 из 1972 избирательных участков). Тем не менее конкурент Науседы экс-министр финансов Ингрида Шимоните и возглавлявшая республику два срока подряд Даля Грибаускайте (на третий она претендовать не могла) уже поздравили его с победой.

Как на этой неделе отмечал посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов, Россия будет ожидать от нового президента Литвы шагов по возобновлению уважительного диалога. По словам дипломата, предпосылкой для восстановления двусторонних отношений является возобновление равноправного и взаимоуважительного диалога по актуальным двусторонним проблемам. По мнению Удальцова, сигналы о готовности к продвижению в направлении улучшения взаимных отношений, доведенных позицией официального Вильнюса до кризисного состояния, должны посылаться Литвой, а Россия готова адекватно на них ответить.