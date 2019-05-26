Премьер Франции: кабмин продолжит политику Макрона, несмотря на поражение на выборах в ЕП

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о намерении продолжать политику президента Эмманюэля Макрона, несмотря на то, что президентская партия "Республика на марше", по предварительным данным, заняла второе место на выборах в Европарламент (ЕП) во Франции. Выступление премьера в штаб-квартире "Республики на марше" транслировал в воскресенье телеканал BFM.

"Я со всем надлежащим смирением воспринимаю результаты выборов. Когда ты оказываешься на втором месте, невозможно утверждать, что ты победил. Но тем не менее завтра же я со всеми силами возобновлю работу по реализации политического проекта президента и правящего большинства", - заверил премьер.

Он подчеркнул, что "те глубокие изменения в политической жизни Франции, которые начались в стране с избранием Макрона, являются очевидной и неоспоримой реальностью". "Но прежние цели более не актуальны, теперь настало время сосредоточиться на новых: это развитие Евросоюза, защита экологии, обеспечение экономического развития, занятости и социальной справедливости", - сказал премьер.

По его словам, политика властей будет "отмечена большим гуманизмом и останется столь же смелой". "Такова главная задача второй части периода президентских полномочий, как это определяет сам Эмманюэль Макрон", - пояснил Филипп.

Мнение народа

Согласно данным социологической службы Elabe, на выборах в ЕП во Франции лидирует партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2%, на втором месте находится "Республика на марше" с 22,4%. С учетом этих показателей премьер подчеркнул, что всем "ответственным политическим деятелям надлежит теперь услышать то послание, которым являются результаты нынешнего народного голосования". "Крайне правые укрепляют свои позиции, и многие наши сограждане начинают придерживаться мнения, что следует прибегать к экстремальным решениям, следует замкнуться в себе и изолировать страну. Это сильное послание, и мы полностью осознали его содержание", - заверил премьер.

Он признал, что "французы обеспечили первое место на выборах крайне правым". "Это происходит отнюдь не первый раз, потому что так уже было на выборах в Европарламент 2014 года и в 2015 году на региональных промежуточных выборах. Я не намерен равнодушно относиться к происходящему и к результатам, получаемым правыми на одних выборах за другими, что позволяет им закрепляться на французской политической сцене, становясь одной из главных политических сил", - заявил Филипп.

Он отметил, что правящим силам "предстоит большая работа как во Франции, так и в Европе". "Мы сможем в Европарламенте рассчитывать на поддержку евродепутатов, которые будут играть большую роль в создаваемом большинстве", - заверил премьер. Он обещал также "целеустремленно продолжать содействовать объединению прогрессивных сил Франции и упорно подготавливать надлежащее будущее стране".

В то же время Филипп обратил в своем выступлении внимание на то, что в республике не только происходит продвижение правых сил, но и одновременное ослабление правоцентристов и левых. "Каждая из тех партий, которые поочередно правили Францией в течение почти 50 лет ("Республиканцы" и социалисты), получила теперь менее 10% голосов", - напомнил премьер.