Правящие в Германии партии понесли серьезные потери на евровыборах

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Входящие в правящую в ФРГ коалицию партии - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - понесли катастрофические потери во время состоявшегося в воскресенье в Германии голосования в Европарламент и показали исторически низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах.

Согласно предварительным данным, обнародованным после закрытия избирательных участков, ХДС/ХСС набирает около 28,2% голосов и побеждает на евровыборах в Германии, несмотря на то, что по сравнению с 2014 годом теряет около 7 процентных пунктов. Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр признала, что результат не соответствует ожиданиям немецких консерваторов, однако заметила, что задачу победить они выполнили. "Результат не соответствует собственным ожиданиям ХДС как народной партии", - сказала лидер ХДС. По ее мнению, во время работы правительства ФРГ нет той динамики, на которую рассчитывают граждане страны.

Еще хуже выступили социал-демократы, уступившие второе место "зеленым" и получившие всего 15,5%. Снижение рейтинга по сравнению с предыдущими выборами в Европарламент составило целых 11,8 процентных пункта, что иначе как катастрофой назвать никак нельзя.

Глава партии Андреа Налес охарактеризовала результаты СДПГ как "крайне разочаровывающие". "Я хочу призвать всех членов СДПГ и наших сторонников уверенно смотреть в будущее, даже если результаты сегодняшнего дня вызывают боль. Они показывают, что у нас еще много работы", - подчеркнула глава партии. "Зеленым" я говорю: "Мои поздравления". СДПГ я говорю: "Выше голову", - отметила Налес.

Успех "зеленых" и проблема АдГ

О "зеленых" нужно вести отдельный разговор. Партия добилась поразительных показателей, уверенно заняла второе место, набрав около 20,8% голосов. Прирост составил 10 процентных пунктов по сравнению с 2014 годом. Причем "зеленые" триумфировали в первую очередь в крупных немецких городах, включая такие, как Берлин и Гамбург, где они с внушительным отрывом обогнали конкурентов. Некоторые наблюдатели видят в их результате "сигнал политических перемен" в Германии, а глава ХСС Маркус Зёдер призвал однопартийцев и ХДС изменить стратегию и считать основным конкурентом не СДПГ, но именно "зеленых". "Старые масштабы, которые мы до сих пор знали, больше не действуют", - констатировал он.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила около 11% голосов. Это лучше на 3,8 процентных пункта, чем на выборах в Европарламент в 2014 году, но хуже показателя последних выборов в Бундестаг в 2017 году (12,6%). Лидер АдГ Александер Гауланд посетовал на то, что "предвыборная борьба была очень сложной". Он отметил, что очень серьезно подпортил ситуацию для АдГ скандал вокруг видеозаписи с участием бывшего председателя "сестринской" Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

Последний был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В то же время АдГ может быть удовлетворена результатом, которого она добилась в восточногерманских землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия, где этой осенью состоятся выборы в ландтаги (земельные парламенты). Ранее АдГ, согласно опросам общественного мнения, обгоняла христианских демократов только в Саксонии, теперь же и в Бранденбурге ей под силу выиграть земельные выборы. Правые популисты, по предварительным данным, сейчас получили в Бранденбурге 20,3% голосов, в то время как ХДС - 18%. В Саксонии АдГ поддержали 30,1%, ХДС - 27%. В Тюрингии "Альтернатива для Германии" набрала на данный момент 23,8%, христианские демократы - 25,2%.

Другие партии и движения

Свободная демократическая партия и Левая партия получают, согласно предварительным данным, по 5,5% голосов каждая. На выборах в Европарламент в Германии не было установлено никаких процентных барьеров, так что в законодательный орган ЕС прошел целый ряд небольших немецких партий и организаций.

Сенсацию сотворила партия известного в Германии сатирика Мартина Зоннеборна, которая так и называется "Партия". Она набирает около 2,5% голосов и, по всей видимости, получит два места в Европарламенте нового созыва. В свое время она требовала ввести в компаниях квоты на бездельников, отменить переход на летнее время, построить стену вокруг Германии с целью препятствовать углублению европейской интеграции. В 2017 году в ее программе на выборах в Бундестаг был следующий пункт: "Русский во всем виноват".

Как отмечают наблюдатели, среди нетрадиционных партий, движений и организаций неплохих результатов на нынешних выборах добились "Свободные избиратели" (примерно 2,1%), Партия защиты животных (1,7%), Эколого-демократическая партия (около 1,1%). Явка составила 60%.

Всего от ФРГ к участию в голосовании была допущена 41 партия. Правом голоса обладали 64,8 млн человек. Явка предварительно составила около 60%.

Германия делегирует в Европарламент 96 депутатов. Места от Германии распределятся следующим образом: 29 займут консерваторы ("Европейская народная партия"), 22 - "зеленые" ("Зеленые - Европейский свободный альянс"), 15 - социал-демократы ("Прогрессивный альянс социалистов и демократов"), 11 - правые консерваторы и евроскептики ("Европа за свободу и прямую демократию"), семь - либералы, пять - левые. Еще семь мест достанутся представителям прочих партий и движений, а также лицам, не представляющим никакие политические силы.

Выборы в Бремене ухудшают ситуацию в СДПГ

Параллельно в воскресенье прошли выборы в парламент самой крошечной федеральной земли ФРГ - Бремена. Ее население - 683 тыс. человек, правом голоса обладали 478 тыс. из них. Тем не менее к выборам в Бремене было приковано самое пристальное внимание в Берлине. На протяжении более 70 лет там правят социал-демократы, сейчас в коалиции с "зелеными". Бургомистр Карстен Зилинг является вот уже седьмым по счету главой земельного правительства из числа представителей СДПГ.

И вот впервые за более чем 70 социал-демократы, судя по предварительным результатам, терпят поистине историческое поражение на выборах в парламент Бремена. По данным экзитполов, побеждает ХДС, который набирает около 26,5% голосов и оттесняет СДПГ на второе место. Последняя получает около 24,5% и теряет по сравнению с предыдущими выборами 2015 года целых 8,3 процентных пункта.

Третье место занимают "зеленые", которые набирают около 18,2% голосов, Левая партия получает около 12%, Свободная демократическая партия - около 5,8%, "Альтернатива для Германии" - 5,9%. Явка составила около 62%.

Всего к выборам в Бремене были допущены 16 партий и движений. Земельный парламент избирается сроком на четыре года, в нем будет 84 депутата. Социал-демократы еще в преддверии выборов исключили формирование коалиции с ХДС. Возможными вариантами являются правительственные альянсы в составе ХДС, "зеленых" и СвДП или же СДПГ, Левой партии и "зеленых". Если дело дойдет до второго варианта, то левые впервые будут участвовать в правительстве западногерманской земли.

Уже в понедельник в СДПГ могут "полететь головы". Позиции Налес как председателя в любом случае пошатнулись, как никогда прежде. Руководители правящих партий намерены обсудить непростую ситуацию, в которых они оказались, с канцлером Ангелой Меркель.