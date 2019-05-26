Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов

АФИНЫ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в воскресенье о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом глава правительства сообщил после того, как возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила примерно на 9% по популярности главной оппозиционной партии "Новая демократия" на состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент. Одновременно в воскресенье проводится и первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов. Второй их тур состоится 2 июня.

"Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", - сказал Ципрас. Ранее премьер неоднократно заявлял, что правительство отработает до конца своего четырехлетнего мандата, и парламентские выборы состоятся в октябре этого года.

По данным Министерства внутренних дел Греции, подсчитавшего 28,06% поданных бюллетеней во всей стране, "Новая демократия" набирает на данный момент 33,25% голосов и получит 7 мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА - 23,92% (6 мест).