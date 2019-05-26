Экзитпол: итальянская "Лига" лидирует на выборах в Европарламент

РИМ, 27 мая. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию Италии партия "Лига" Маттео Сальвини лидирует по числу набранных голосов на выборах в Европарламент (ЕП). Такие результаты следуют из распространенных по завершении голосования в воскресенье агентством ANSA экзитполов.

Согласно первым данным, "Лига" набирает от 27% до 31%. Вторая правящая партия - "Движение "5 звезд" - получает от 18,5% до 22,5%. Вместе с тем, согласно данным консорциума Opinio Italia, который проводил экзитпол для телерадиовещательной корпорации Radiotelevisione Italiana, "Движение "5 звезд" опережает оппозиционная Демократическая партия, которой получает от 21% до 25%.

Ранее Сальвини скептически высказывается о руководящих органах ЕС в их нынешнем виде и выступал за пересмотр ряда европейских соглашений. Он также неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и укрепление отношений с РФ.