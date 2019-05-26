Латвия будет представлена в Европарламенте двумя русскоязычными партиями

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Представители сразу двух русскоязычных политических сил Латвии - социал-демократической партии "Согласие" и партии "Русский союз Латвии" - прошли в Европейский парламент. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Центральной избирательной комиссией страны предварительные официальные результаты голосования на выборах в Европарламент в этой республике.

Первое место по итогам состоявшихся 25 мая выборов заняла возглавляющая нынешнее правительство Латвии партия "Новое единство", которую поддержали 26,24% избирателей. Второе место с 17,45% голосов получило "Согласие". Лидер этой политической силы - отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков - баллотировался первым номером от списка "Согласия" на выборах в Европарламент.

За "Согласием" следует коалиционное национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" - 16,4%. Еще 12,42% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития / За!", а 6,24% - "Русский союз Латвии".