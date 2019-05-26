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Экзитпол: народная партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии. Второе место занимает Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), третье - правая Австрийская партия свободы (АПС). Об этом свидетельствуют в воскресенье результаты экзитпола Австрийского агентства печати.

АНП набирает 35,4% голосов, СДПА - 23,5%, АПС - 17,3%. Кроме того, в Европарламент войдут депутаты от партии "Зеленые", которая набирает 13,6%, и партии "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - 8,4%. Партия "Европа сейчас" не набрала достаточного количества голосов для попадания в Европарламент.

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