Четырехдневные выборы в Европарламент завершились, продемонстрировав резкий рост явки

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Четырехдневные выборы в Европарламент, стартовавшие в четверг 23 мая в Великобритании и Нидерландах завершились в воскресенье с закрытием последних избирательных участков в Италии в 23:00 по местному времени (00:00 мск). С этого момента в Европарламенте в Брюсселе начинается объявление первых общеевропейских результатов выборов, однако основные выводы уже можно сделать на основании экзит-полов, результаты которых также публикует Европарламент.

Соотношение сил

По предварительной информации, лидерство в Европарламенте сохраняет крупнейшее политическое объединение ЕС - христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 173 из 751 мандатов. Этот выигрыш стал для ЕНП пирровой победой, поскольку он означает потерю 43 мандатов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. Второе место также сохраняет "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСТ) - союз партий социалистической ориентации со 147 мандатами, который также сильно сдал позиции, утратив 33 мандата.

На третье место выходит либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ), который получает 102 мандата, что является отличным результатом для этой политической структуры. Это на 34 мандата больше, чем на прошлых выборах. Такого результата либералам помогло добиться вхождение в АЛДЕ французской "Республики на марше" Эмманюэля Макрона.

Евроскептики усиливаются

Что касается евроскептических партий, то рост их популярности продолжается и отмечен в большинстве стран Евросоюза. "Европейский альянс народов и наций" (бывшая партия "Европа наций и свобод"), большинство членов которого представляют французскую партию "Национальное объединение" (бывший "Нацфронт") Марин Ле Пен, а также партия "Европа свободы и прямой демократии" могут по итогам выборов в Европарламент получить вместе 113 мандатов - по сравнению с 90 мандатами, которые они имели в Европарламенте прошлого созыва.

Многое, впрочем, будет зависеть от готовности отдельных лидеров евроскептиков и националистов из разных стран ЕС к сотрудничеству друг с другом. В целом, политический пейзаж будущего Европарламента уже сформирован: трем основным традиционным проевропейским наднациональным партийным группам - христианским демократам из ЕНП, социалистам из ПАСТ и либералам из АЛДЕ предстоит забыть о своих идеологических разногласиях и совместными усилиями противостоять евроскпетивкам и националистам. Для последних главной задачей станет переступить через свои разногласия с "коллегами" из других государств и попытаться создать возможно более представительную коалицию евроскептиков.

Всплеск политической активности.

Явка на проходящих в ЕС выборах в Европарламент (ЕП) выросла впервые с момента введения прямого голосования в 1979 году и приближается к 51%. На первых выборах в ЕП в 1979 году явка составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась, что наглядно иллюстрировало спад интереса европейцев к европейскому проекту. На выборах в 1999 году явка опустилась ниже психологически важной отметки в 50%, составив 49,51%, и до сегодняшнего дня продолжала падать, дойдя до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году.

По мнению европейских экспертов и СМИ, тенденцию спада явки в текущем году удалось переломить в том числе за счет быстрой политизации общества на фоне роста протестных настроений, которые вылились, в частности, в движение "желтых жилетов", антииммиграционные выступления и многочисленные манифестации в европейских городах под лозунгами активизации борьбы с изменением климата.