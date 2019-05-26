Партия реформ побеждает на выборах в Европарламент в Эстонии с 26,2%

ТАЛЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Победу на выборах в Европарламент (ЕП) в Эстонии, согласно предварительным данным, одержала Партия реформ, которая получила 26,2%, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК) в ночь на понедельник. Это позволяет реформистам получить два мандата в парламенте.

Помимо Партии реформ пятипроцентный барьер преодолели Социал-демократическая партия (23,3%, два мандата), Центристская партия (14,4%, один мандат), Консервативная народная партия (12,7%, один мандат), и "Отечество" (10,3%, один мандат).

Ранее РИК сообщила, что явка избирателей на выборах в Европарламент в Эстонии составила 37,3%.

РИК зарегистрировала для участия в выборах девять партий. 66 кандидатов боролись за шесть мандатов в ЕП. В случае выхода Великобритании из ЕС у Эстонии появится еще один мандат в Европарламенте.