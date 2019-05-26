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Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании - предварительные результаты.

Партия реформ побеждает на выборах в Европарламент в Эстонии с 26,2%
Это позволяет реформистам получить два мандата в парламенте
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