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На выборах в Европарламент от Венгрии побеждает партия премьера Орбана

Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" получает 13 мандатов

ТАСС, 27 мая. Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана уверенно побеждает на выборах в Европарламент в Венгрии, сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет в воскресенье венгерское агентство MTI.

Согласно подсчетам, "ФИДЕС" набирает 52,14% голосов и получает 13 мандатов, на втором месте следует партия "Демократическая коалиция" - 16,26% (4 мандата), партия "Моментум" получила поддержку 9,92% избирателей (2 мандата), Венгерская социалистическая партия - 6,68% (1 мандат), движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") - 6,44% (1 мандат).

Теги
ВенгрияОрбан, Виктор
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