Шведские националисты больше других партий улучшили результаты на выборах в Европарламент

СТОКГОЛЬМ, 27 мая. /ТАСС/. Националистическая партия "Шведские демократы" (ШД) значительно улучшила свои результаты на выборах в Европарламент в Швеции, набрав 15,6% (плюс 5,9% с 2014 года). Это больше остальных парламентских партий королевства, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов, обнародованные шведской Избирательной комиссией. Явка составила 53,2%.

Согласно результатам, на выборах лидирует Социал-демократическая рабочая партия с 23,7% (минус 0,5%). Второе место с 16,7% (+3,1%) занимает Умеренная коалиционная партия. Для остальных партий предварительные результаты выглядят следующим образом: "Христианские демократы" - 8,6% (+2,7%), Партия охраны окружающей среды - 11,4 % (минус 4%), Левая партия - 6,8 % (+0,5%), Партия центра - 10,7% (+4,2%), "Либералы" - 4,1% (минус 5,9%).

Между партиями обеих сторон - как правых, так и левых, - в отношении ЕС традиционно по абсолютному большинству вопросов серьезные разногласия отсутствуют. Даже ШД отказалась в 2019 году от требования о референдуме по выходу из ЕС. Единственное исключение в этом консенсусе - вопрос о беженцах: Умеренная коалиционная и Левая партии во время предвыборной компании объявили, что настала пора отказаться от традиционной шведской позиции, согласно которой все страны обязаны принимать ищущих убежища в ЕС, и что в основе этого процесса должен лежать принцип добровольности.

Швеция в Европарламенте имеет 20 мандатов. В случае выхода Британии из ЕС их станет 21.

В соседней Дании самым неожиданным на выборах в Европарламент стал провальный результат национал-консервативной Датской народной партии. Ее поддержка сократилась более чем вдвое, партия теряет три из четырех мест, показывают результаты подсчета 85% голосов. Либеральная партия (Венстре), наоборот, получит 4 места вместо двух.