Явка на выборах в Европарламент по 28 странам ЕС составила 50,5%

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Явка на проходивших 23-26 мая в ЕС выборах в Европарламент (ЕП) составила 50,5%, что на 8 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2014 году. Об этом сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги выборов в штаб-квартире ЕП в Брюсселе.

"Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%, что на 8 п. п. выше, чем в 2014 году", - сказал он.

Лидеры всех партий и кандидаты на пост главы Еврокомиссии, комментируя результаты выборов, первым делом благодарили европейцев за активность.

"Я поздравляю нас всех. Мы не видели такого результата в течение десятилетий", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая является кандидатом на пост главы Еврокомиссии от "Альянса либералов и демократов за Европу".

Прямые выборы в Европарламент были введены в 1979 году. На первых выборах она составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась, что наглядно иллюстрировало спад интереса европейцев к европейскому проекту. На выборах в 1999 году явка опустилась ниже психологически важной отметки в 50% и составила 49,51%.

По мнению европейских экспертов и СМИ, тенденцию спада явки в текущем году удалось переломить в том числе за счет быстрой политизации общества на фоне роста протестных настроений, которые вылились, в частности, в движение "желтых жилетов", антиимиграционные выступления и многочисленные манифестации в европейских городах под лозунгами за активизацию борьбы с изменением климата.