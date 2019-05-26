СМИ: Партия труда получит шесть мест в Европарламенте от Нидерландов

ГААГА, 27 мая. /ТАСС/. Нидерландская левая Партия труда получит шесть мест в Европейском парламенте, то есть на одно место больше, чем предсказывал экзитпол, и на три больше, чем в настоящее время. Об этом сообщило в воскресенье вечером Информационное агентство Нидерландов ANP по итогам подсчета 98% голосов.

"С шестью из 26 мест Партия труда стала крупнейшей в Нидерландах, - отметило агентство. - Второе место разделили умеренно правые Народная партия за свободу и демократию и "Христианско-демократический призыв", которые получат по четыре места".

Без мест в Европарламенте остались крайне правая Партия свободы, имеющая сейчас четыре депутатских мандата, и левая Социалистическая партия, представленная в настоящее время двумя депутатами. Лидировавший в опросах общественного мнения крайне правый "Форум за демократию" получит всего три места.

Как отмечают наблюдатели, результаты достаточно неожиданны, однако в данной ситуации, скорее всего, сыграл фактор Франса Тиммерманса - члена Партии труда, который является первым заместителем главы Еврокомиссии и претендует на пост ее председателя.

Выборы в Европарламент прошли в Нидерландах 23 мая. Явка на них составила чуть более 40%.