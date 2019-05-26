На выборах в Европарламент в Словении побеждают кандидаты от списка правой оппозиции

ЛЮБЛЯНА, 27 мая. /ТАСС/. На выборах в Европарламент в Словении первым стал единый список крупнейшей оппозиционной силы страны - Словенской демократической партии (СДП) и непарламентской Словенской народной партии - за который отдали свои голоса 26,46% избирателей. Об этом сообщила в ночь на понедельник Государственная избирательная комиссия страны по итогам обработки 99,91% бюллетеней.

Кандидаты от единого списка правых партий получат три депутатских мандата из восьми, закрепленных за Любляной. Второе место заняла входящая в правящую коалицию партия "Социал-демократы", набравшая 18,64% голосов, она будет представлена двумя народными избранниками. Третье место у левоцентристкой партии премьер-министра страны "Список Марьяна Шареца", продемонстрировавшей результат в 15,58% и обеспечившей себе два депутатских места. Четвертой стала "Новая Словения - Христианская народная партия", ей отдали предпочтение 11,07% избирателей, гарантировавшие данной политической силе одно место в Европарламенте нового созыва.

Явка на выборах составила 28,29%, что превышает уровень 2014 года, когда на участки пришли 24,42% словенских избирателей.