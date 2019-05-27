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Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито

После окончания аудиенции президент США отправится на переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где проведет встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако. Об этом говорится в сообщении специального пула журналистов по освещению визита Трампа в Японию, в который входит ТАСС.

Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха. Перед входом во дворец Трампа и его супругу встретил почетный караул Сил самообороны Японии, также были исполнены гимны двух стран. Затем их перевели в "Бамбуковый зал", где обычно император принимает иностранных гостей.

После окончания аудиенции Трамп отправится на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также двусторонние торговые вопросы.

Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. Одновременно в Японии начался 1-й год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдНарухито (император Японии)
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