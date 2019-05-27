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В Италии партия "Лига" лидирует на выборах в Европарламент

После обработки бюллетеней с почти 70% избирательных участков партия набирает 33,9% голосов

ТАСС, 27 мая. Входящая в правящую коалицию Италии партия "Лига" Маттео Сальвини лидирует по числу набранных голосов на выборах в Европарламент (ЕП). Такие данные после подсчета бюллетеней на почти 70% избирательных участков приводит в понедельник агентство ANSA.

Согласно первым результатам, "Лига" набирает 33,9% голосов. Вторая правящая партия - "Движение "5 звезд" - получает 16,6%. Оппозиционная Демократическая партия набирает 23,8%.

Ранее Сальвини скептически высказывается о руководящих органах ЕС в их нынешнем виде и выступал за пересмотр ряда европейских соглашений. Он также неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и укрепление отношений с Россией.

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