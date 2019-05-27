Радикальные фламандские партии лидируют на парламентских и европейских выборах в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Радикальные партии лидируют на состоявшихся в воскресенье тройных выборах в Бельгии - в Европарламент, федеральный и региональные парламенты королевства. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов, опубликованные избирательной комиссией.

Жестко поделенная на два языковых сообщества Бельгия не имеет общенациональных партий - даже на федеральных выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландскоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные. Места в парламенте между победителями распределяются по квотному принципу - из 150 мест в Палате представителей 87 отходят фламандцам, 67 - валлонам.

Во Фландрии, где проживает более 60% населения, на первом месте с 28% голосов остается "Новый фламандский альянс" (НФА), который возглавляет бургомистр Антверпена Барт Де Вевер. Эта партия выступает за максимальную автономию Фландрии и сохранение на региональном уровне большей части собираемых там налогов. Несмотря на сохранение лидирующей позиции по сравнению с прошлыми выборами 2014, НФА потерял 5% голосов. Лидер партии уже расценил этот результат, как тактическое поражение.

На второе место во Фландрии вышла еще более радикальная партия "Влаамс беланг" ("Фламандский интерес"), которая набирает 20% голосов, более чем вдвое улучшив свои позиции по сравнению с прошлыми выборами, где она получила 8%. На третье место выходит партия "Христианские демократы и фламандцы" (ХДФ) с 12% голосов.

В южной франкоязычной Валлонии, где не существует популярных радикальных партий, первое и второе место поделили оппозиционная "Социалистическая партия" и либеральная партия уходящего премьер министра Шарля Мишеля. Для обеих этих партий - это посредственный результат, зато настоящего прорыва добились "Зеленые" (Ecolo), которые набирают 21% голосов, удвоив свои предыдущие результаты. За зеленых массово голосовала молодежь на волне продолжавшихся еженедельно с осени прошлого года в разных городах Бельгии массовых шествий, посвященных проблемам климата. "Граждане видели, как мы протестуем неделя за неделей, требуя альтернатив. И они выбрали альтернативу, они выбрали Ecolo", - заявила в эфире телеканала RTBF лидер партии зеленых Закия Хаттаби.

На выборах в Европарламент на первом месте от Бельгии - "Новый Фламандский альянс", на втором - "Фламандский интерес", на третьем - франкоязычная "Социалистическая партия". Здесь необходимо отметить, что, если во Фландрии НФА и "Фламандский интерес" являются союзниками, добиваясь автономии региона, то в Европарламенте - оппонентами, поскольку первая из них придерживается проевропейских взглядов, а вторая - евроскептических.