Правящая партия ГЕРБ побеждает на выборах в Европарламент в Болгарии

СОФИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Правящая в стране партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил" побеждает на проходивших в воскресенье выборах в Европарламент (ЕП). Как сообщает Центральная избирательная комиссия, на основании данных обработки 51% протоколов, представленных в 06:00 (совпадает с мск), партия, которую возглавляет премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, получила 30,76% голосов избирателей, а ее основного соперника - Болгарскую социалистическую партию, поддержали 25,32%.

Третье место занимает "Движение за права и свободы" - 12,78%. Своих представителей в Европарламент отправляют также партия "ВМРО - Болгарское национальное движение" - 8,23% и коалиция "Демократическая Болгария" - 7,2%.

Избирательная активность на выборах в ЕП составила 26,22%, проголосовали 1 683 505 человек (последние официальные данные по активности представлены на 17:30 воскресенья - прим. ТАСС).

Для участия в выборах в Европарламент в стране были зарегистрированы 318 кандидатов из 13 партий, восьми коалиций и шести инициативных комитетов, которые выдвигали независимых кандидатов. Избирательный порог составил 5,8%. Всего в Европарламент от Болгарии должны быть избраны 17 депутатов.